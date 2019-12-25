Капремонт участка набережной Фонтанки закончат в мае 2021 года

Перекроют не только саму набережную в створе Бородинской улицы, но и одну полосу движения.

Капитальный ремонт участка набережной реки Фонтанки возле Бородинской улицы продлится до 31 мая 2021 года. Об этом стало известно корреспонденту Piter.tv. При этом ремонтные работы будут вестись не только на набережной, перекрыта также одна полоса движения.

В частности, ремонт стенки набережной реки Фонтанки в створе Бородинской улицы длиной в 102 метра уже стартовал 8 августа. Заместитель директора СПб ГБУ "Мостотрест" по ремонту Алена Новоселова рассказала, как именно будут проходить реставрационные работы.

Капитальный ремонт набережной реки Фонтанки сейчас включает усиление несущей конструкции и стенок набережной, реставрацию гранитных плит тротуара и облицовки стен, а также устранение смещений фундамента. [...] Облицовка будет демонтирована и увезена на реставрацию – заявила специалист.

В настоящий момент проходит демонтаж, позднее специалисты оборудуют котлован для проведения подводных работ. При этом в процессе ремонтных работ ограничение движения водного транспорта не планируется.

Зампредседателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Алексей Гончаров рассказал о сложностях ремонта.

Подрядчик огородил зону работ, поэтому движение транспорта по Бородинской улице ограничено. Перекрывать дорогу полностью во время ремонта набережной не будут, ограничения движения, которые есть сейчас, снимут 31 мая следующего года. Данные ремонтные работы - это штатная история. Такие мероприятия должны проводится один раз в 40-50 лет – отметил Гончаров.

Отметим, что на реставрацию также отвезли перильные ограждения набережной. Они состоят из гранитных тумб и простых по рисунку железных кованых решеток, предположительно выполненных по рисунку архитектора Джакомо Кваренги и выкованных на уральских заводах Демидова, сообщили в "Мостотресте".

После ремонта данного участка набережной в планах СПб ГБУ "Мостотрест" провести реставрацию ещё четырех набережных и пяти мостов. Главный критерий при выборе участка для ремонта – неудовлетворительное состояние объектов. В последнее время из-за увеличения нагрузки от транспортных средств происходит смещение деревянного фундамента.

В числе переправ, которые ждут свой ремонт в будущем, оказался Биржевой мост. Мы узнали первые подробности.

Фото, видео: Piter.tv