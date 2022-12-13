Капремонт набережной Мойки стартовал у Поцелуева моста

Работы продлятся до октября.

На правом берегу реки Мойки стартовал капитальный ремонт набережной. Как сообщила пресс-служба "Мостотреста", работы будут проходить на участке от Поцелуева до Краснофлотского моста.

На данный момент выполнены подготовительные работы, включающие в себя демонтаж перильного ограждения и карнизных камней. Далее специалисты выполнят демонтаж и реставрацию металлической решётки, плит тротуара и прочих гранитных элементов. Затем все составляющие вернут на место. Кроме того, будет демонтирована бутовая кладка, вместо которой поставят железобетонную стенку. Работы завершат к октябрю текущего года.

Капитальный ремонт затронет участок протяжённостью 35 м. На время мероприятий будут сокращены габариты проезжей части на пересечении набережной Крюкова канала и Большой Морской улицы.

Ранее мы сообщили о том, что на намывных территориях Васильевского острова планируют построить 3 новые дороги.

Фото: Пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"