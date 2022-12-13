На намывных территориях Васильевского острова планируют построить 3 новые дороги

Проекты планировок и межевания территорий представят весной 2024 года.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга разместил задания на подготовку проектов планировки и межевания трёх дорог на северных намывных территориях Васильевского острова. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Так, проекты подразумевают соединение проспекта Крузенштерна с набережной Макарова, а также продление Новосмоленской набережной до новой магистрали №5, которая, в свою очередь, станет связкой с Адмиральским проездом.

Ожидается, что новый четырёхполосный участок проспекта Крузенштерна будет иметь протяжённость 2,2 км: его присоединят к существующей развязке с ЗСД. Участок Новосмоленской набережной также планируется четырёхполосным. Он будет занимать 4,2 км. На подготовку проектов отводится год.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном пообещали сделать качественными 85% петербургских дорог до конца года.

Фото: Piter.TV