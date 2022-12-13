В Смольном пообещали сделать качественными 85% петербургских дорог до конца года

Контроль качества трасс в городе будут осуществлять при помощи цифрового сервиса.

До завершения 2023 года безопасными и качественными сделают 85% дорог Петербурга. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире радио России.

В частности, был упомянут ремонт улицы Коллонтай, который будет произведён в рамках строительства Большого Смоленского моста. Беглов подчеркнул, что трасса будет активно использоваться водителями для съезда с переправы и въезда на неё. Таким образом, улица станет важной частью радиальной дуговой магистрали наравне с Благодатой улицей, улицей Салова, проспектом Энергетиков и Северным проспектом.

Губернатор добавил, что надлежащее состояние уже обновлённых дорог будут контролировать при помощи цифрового сервиса.

Ранее мы сообщили о том, что "СКА Арену" введут в строй в этом году в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга