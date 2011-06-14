За год электрички перевезли от Девяткино до Ладожского вокзала 200 тысяч пассажиров

Всего за год по маршруту от Девяткино до Ладожского вокзала электрички перевезли 200 тысяч пассажиров.
В текущем году по маршруту перевезли 140 тысяч пассажиров:
– январь: 14,4 тыс. чел.
– февраль: 18,2 тыс. чел.
– март: 19,2 тыс. чел.
– апрель: 20,3 тыс. чел.
– май: 15,9 тыс. чел.
– июнь: 16,2 тыс. чел.
– июль: 21,1 тыс. чел.
– август (25 дней): 14,7 тыс. чел.
По будням курсируют:
– 4 поезда: Капитолово → Ладожский вокзал (остановки Лаврики, Девяткино, Новая Охта, Ручьи);
– 5 поездов: Ладожский вокзал → Капитолово.
С 30 июня маршруты некоторых электричек были продлены до Токсово.
Фото: Telegram/ АО "СЗППК"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все