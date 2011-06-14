За год электрички перевезли от Девяткино до Ладожского вокзала 200 тысяч пассажиров

В текущем году по маршруту перевезли 140 тысяч пассажиров.

Всего за год по маршруту от Девяткино до Ладожского вокзала электрички перевезли 200 тысяч пассажиров.

– январь: 14,4 тыс. чел.

– февраль: 18,2 тыс. чел.

– март: 19,2 тыс. чел.

– апрель: 20,3 тыс. чел.

– май: 15,9 тыс. чел.

– июнь: 16,2 тыс. чел.

– июль: 21,1 тыс. чел.

– август (25 дней): 14,7 тыс. чел.

По будням курсируют:

– 4 поезда: Капитолово → Ладожский вокзал (остановки Лаврики, Девяткино, Новая Охта, Ручьи);

– 5 поездов: Ладожский вокзал → Капитолово.

С 30 июня маршруты некоторых электричек были продлены до Токсово.

Фото: Telegram/ АО "СЗППК"