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В Петербурге оштрафовали капитана теплохода за перегруз более чем в два раза
Сегодня, 12:14
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Shdaria
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В Петербурге оштрафовали капитана теплохода за перегруз более чем в два раза

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Петербургский суд признал капитана виновным и оштрафовал на 25 тысяч рублей за нарушение техники безопасности.

В Петербурге вынесли приговор капитану прогулочного судна, который нарушил технику безопасности. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Санкт-Петербургский следственный отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте сообщает, что в отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Установлено, что капитан-нарушитель судна "Омич" позволил себе перевозить на теплоходе 25 пассажиров, при том, что вместимость судна всего лишь 12 человек. Кроме того, выяснилось, что среди желающих прокатиться в акватории реки Невы было четверо детей. 

Известно, что капитан владел информацией о том, что на судне нет необходимого количества спасательных жилетов, в том числе и детских. Также он не провел инструктаж по технике безопасности нахождения на судне, однако осмелился совершить экскурсионный рейс.  В СКР подчеркнули, что пассажиры находились под угрозой, ведь в случае нештатных ситуаций они остались бы без жилетов, в результате чего могли получить травмы или даже умереть. 

Суд признал капитана "Омича" виновным. Ему предстоит выплатить штраф в размере 25 тыс. рублей.

Теги: нарушение техники безопасности , новости петербург , новости спб , происшествия , происшествия спб
Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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