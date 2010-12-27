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Суд Петербурга рассмотрит дело капитана катера, пьяным перевозившего пассажиров
Сегодня, 11:47
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lesjasap
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Суд Петербурга рассмотрит дело капитана катера, пьяным перевозившего пассажиров

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Следствие передало дело капитана прогулочного судна в суд для дальнейшего рассмотрения.

В Петербурге обвиняют водителя, который управлял катером в нетрезвом виде, а затем передал  судно пьяному помощнику, не имеющему прав. Своими действиями мужчина подверг пассажиров опасности. В частности, на борту присутствовал ребенок.
 
Сообщается, что петербуржец являлся капитаном катера “Педро Бора”. Следствие собрало доказательную базу в отношении мужчины. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Во время водной прогулки от петропавловской крепости до форта Константин в городе Кронштадт, капитан набрал 12 пассажиров, хотя был не в состоянии рулить судном. 
 
В настоящее время дело передано для дальнейшего рассмотрения в суд.
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Теги: водная погулка , катер , кронштадт , петропавловская крепость
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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