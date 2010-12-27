Суд Петербурга рассмотрит дело капитана катера, пьяным перевозившего пассажиров

Следствие передало дело капитана прогулочного судна в суд для дальнейшего рассмотрения.

В Петербурге обвиняют водителя, который управлял катером в нетрезвом виде, а затем передал судно пьяному помощнику, не имеющему прав. Своими действиями мужчина подверг пассажиров опасности. В частности, на борту присутствовал ребенок.

Сообщается, что петербуржец являлся капитаном катера “Педро Бора”. Следствие собрало доказательную базу в отношении мужчины. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Во время водной прогулки от петропавловской крепости до форта Константин в городе Кронштадт, капитан набрал 12 пассажиров, хотя был не в состоянии рулить судном.

В настоящее время дело передано для дальнейшего рассмотрения в суд.