Капитан-механик рассказал, как нашел мешок с телом Ещенко

Сначала мешок с конечностями аспирантки приняли за обычный мусор.

Капитан-механик и его коллега матрос-моторист рассказали суду, как нашли мешок с телом аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчину подумали, что в мешке мусор и поэтому только на третий открыли его. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Октябрьский районный суд допросил капитана-механика ГУП "Экострой" Антона Хабарова и матроса-моториста Георгия Сиротченко. Они во время рабочего обхода рек и каналов Петербурга выловили мешок с телом убитой девушки. Свидетели пояснили, что каждый день на теплоходе "Самапа" они выходят, чтобы чистить реки и каналы от плавучего мусора.

Утром 9 ноября на пересечении Грибоедова и Крюкова каналов матрос выловил холщовый мешок из-под картошки, туго перетянутый белым шнурком. Мешок положили на палубу, чтобы потом на базе выгрузить в специальную шаланду для последующего вывоза на полигон. Осмотрели мешок только 11 ноября по настоянию начальства, так как о зверском убийстве уже знали почти все. Поэтому все находки в воде тщательно проверяли.

Капитан-механик Антон Хабаров рассказал, что мешок вскрыл матрос Гоша Сиротченко и после увиденных красных пятен отказался смотреть дальше. Далее мешок стал открывать сам капитан, внутри холщового мешка был белый мешок, как от сахара, а потом черные, как для мусора.

Увидел что-то похожее на мясо, отрезанный кусок. Я отошел. Позже поняли, что это было тело без конечностей, мужчины или женщины — непонятно, там не видно было. Антон Хабаров

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Видео: объединенная пресс-служба городских судов Петербурга