Капитальный ремонт Кондратьевского жилмассива завершат в 2022 году

Жилмассив примет 492 молодые семьи после ремонта.

Капитальный ремонт пяти корпусов "Кондратьевского жилмассива", построенного в 1931 году, начался. Все работы планируют завершить во второй половине 2022 года.

Сообщается, что после капремонта новоселье смогут отметить 492 семьи. Также в жилмассиве появится возможность покупки жилья на льготных условиях: беспроцентная рассрочка на 10 лет, первоначальный взнос которой составит 30%. По мнению губернатора, такой механизм достаточно действенный, вложения в ремонт позволят горожанам приобрести квартиру. Так, стоимость квадратного метра складывается из затрат на капремонт, то есть, ниже на примерно 40% средней стоимости по Петербургу. Отмечается, что по программе "Молодежи – доступное жилье" квартиры смогли купить почти 30 тысяч семей.

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