За текущий год в Петербурге отремонтировали 145 крыш

Всего в 2018 году должно быть отремонтировано 507 объектов.

По данным на 21 июня, в Петербурге отремонтировали 145 крыш. Это 65 % от общего плана на год. Кроме того, в стадии завершения находятся 132 объекта, а капитальный ремонт продолжается по 230 адресам. Об этом сообщили в Жилищном комитете города.

Всего в текущем году должно быть отремонтировано 507 домов. На капитальный ремонт крыш из бюджета города выделено 1,1 млрд рублей. Кроме того, в 2018 году запланирован ремонт лифтов, фасадов и другие работы.

Ранее были названы даты ремонта кровель в Приморском районе.

Фото: visit-petersburg.ru