ЗСД в районе Канонерского острова оснастят шумозащитными экранами

Горожане и общественники добились установки дополнительных шумозащитных экранов на ЗСД.

Жители Канонерского острова в ближайшее время смогут избавиться от значительной части шума, исходящего от ЗСД. "Магистраль Северной столицы" начала установку дополнительных шумозащитных экранов в этом районе. К такому решению компания пришла под давлением чиновников: в 2017 году Роспотребнадзор признал превышение допустимых норм звуковых волн от скоростной магистрали. Кроме того, на него постоянно жаловались жители многоквартирных домов Канонерского острова. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Монтаж систем крепления специализированных щитов на объекте уже начался. Планируется, что все работы будут проведены за первый квартал 2018 года. После этого Роспотребнадзор и эксперты Смольного вновь проведут ревизию "шумовой экологии" в этой части Петербурга.