Себастьян Курц прокомментировал стремление бывших советских стран попасть в ЕС и НАТО.

Канцлер Австрии заявил, что дискуссии о вхождении стран в НАТО не должны вести к эскалации. Об этом чиновник сообщил немецким журналистам во время интервью для портала The Pioneer. Корреспондент Габор Штайнгарт попросил гостя оценить возможность вступления бывших социалистических республик в западные союзы. В Австрии полагают, что в этом случае страна не должна стоять перед выбором "либо ЕС, либо Россия", иначе это может привести к эскалации конфликта.

Нам нужно обеспечивать сосуществование с Россией. Такое решение по принципу "или-или" - то есть между Россией и ЕС, из СССР в НАТО - это то, что привело бы к массивной напряженности в отношениях в регионе и усугубило бы ситуацию. Себастьян Курц, канцлер Австрии

Эксперт призвал поддерживать государства, которые хотят присоединиться к европейскому союзу. Говоря об обстановке на Донбассе Курц указал на то, что населению Австрии сложно понять, что сейчас чувствуют украинские граждане. Сам Курц не видит смысла наращивать военную мощь у государственной границы между Украиной и РФ.

Курц: для Австрии будет честью, если Путин и Байден проведут встречу в Вене.