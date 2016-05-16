Хайлайнеры прошли 240 метров над «Красным треугольником»

Без падений не обошлось, но все прошло успешно.

В субботу, 19 октября над заброшенным заводом "Красный Треугольник" на Обводном канале, компания канатоходцев, среди которых был известный Александр Грибанов, совершила прогулку по стропе между трубой и зданием. Общее расстояние экстремального маршрута составило где-то 240 метров. Видео с прохождением было опубликовано в социальных сетях.

Экстремалы уже назвали этот проход самым длинным из нелегальных в стране.

Утром субботы на улице стояла морось и неприятный холод, мешающий беспрепятственному пробегу по стропе. Несколько экстремалов сорвалось. Однако на такие случаи у профессионалов есть страховка, которая и спасла от болезненных последствий.

Высота, на которой шли Хайлайнеры составляла где-то от 40 до 60 метров.

Ранее мы сообщали, что руферы беспрепятственно забрались на здание биржи.

Фото: instagram.com/flowbalance