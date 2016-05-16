  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Хайлайнеры прошли 240 метров над «Красным треугольником»
Сегодня, 13:05
113
arteliseev

Хайлайнеры прошли 240 метров над «Красным треугольником»

0 0

Без падений не обошлось, но все прошло успешно.

В субботу, 19 октября над заброшенным заводом "Красный Треугольник" на Обводном канале, компания канатоходцев, среди которых был известный Александр Грибанов, совершила прогулку по стропе между трубой и зданием. Общее расстояние экстремального маршрута составило где-то 240 метров. Видео с прохождением было опубликовано в социальных сетях.

Экстремалы уже назвали этот проход самым длинным из нелегальных в стране. 

Утром субботы на улице стояла морось и неприятный холод, мешающий беспрепятственному пробегу по стропе. Несколько экстремалов сорвалось. Однако на такие случаи у профессионалов есть страховка, которая и спасла от болезненных последствий. 

Высота, на которой шли Хайлайнеры составляла где-то от 40 до 60 метров. 

Ранее мы сообщали, что руферы беспрепятственно забрались на здание биржи. 

Фото: instagram.com/flowbalance

Теги: канатоходцы, уличный спорт, экстрим
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Спорт,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии