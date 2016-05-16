Хайлайнеры прошли 240 метров над «Красным треугольником»

В субботу, 19 октября над заброшенным заводом "Красный Треугольник" на Обводном канале, компания канатоходцев, среди которых был известный Александр Грибанов, совершила прогулку по стропе между трубой и зданием. Общее расстояние экстремального маршрута составило где-то 240 метров. Видео с прохождением было опубликовано в социальных сетях.
Экстремалы уже назвали этот проход самым длинным из нелегальных в стране.
Утром субботы на улице стояла морось и неприятный холод, мешающий беспрепятственному пробегу по стропе. Несколько экстремалов сорвалось. Однако на такие случаи у профессионалов есть страховка, которая и спасла от болезненных последствий.
Высота, на которой шли Хайлайнеры составляла где-то от 40 до 60 метров.
Ранее мы сообщали, что руферы беспрепятственно забрались на здание биржи.
Фото: instagram.com/flowbalance
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