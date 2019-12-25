Канализационный коллектор построят на Петровском острове к 2025 году

Его протяжённость достигнет 1900 метров.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" начали строить канализационный коллектор на Петровском острове. Также реконструируют сети водоотведения. Об этом во вторник, 25 октября, рассказали в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, сегодня уровень очистки сточных вод составляет 99,6 %. Коллектор, который построят к 2025 году, составит до 1500 миллиметров в диаметре. Его протяжённость достигнет 1900 метров.

Ранее "Водоканал" выпустил в Финский залив 25 тысяч мальков судака.Ежегодное зарыбление направлено на оздоровление и восстановление биологических ресурсов Невы и Финского залива.

Фото: piter.tv



