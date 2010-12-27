Канал "Зенита" на YouTube достиг отметки в 500 тысяч подписчиков

"Зенит ТВ" продолжает оставаться самым популярным футбольным клубным каналом в России.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" набрал 500 тысяч подписчиков на YouTube-платформе. Для клуба это рекордное количество. Известно, что отметку в полмиллиона человек "сине-бело-голубые" преодолели в понедельник. На данный момент это канал стал самым популярным футбольным ресурсом в Восточной Европе. "Зенит-ТВ" единственный YouTube-канал в России, видео которого набирали более одного миллиона просмотров. Такие показатели зафиксированы у 14 загруженных роликов.

Канал запущен на платформе в марте 2012 года. За семь лет он стал абсолютным лидером в стране. На второй позиции располагается канал "Спартака". Его постоянно смотрят 223 тысячи человек. На третьем месте - ЦСКА и его 194 тысячи болельщиков. На четвертой строчке - "Локомотив" с 90,1 тыс. человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лунев не может тренироваться из-за хронической травмы.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"

