Канал "Россия 1" покажет детективный сериал "Спасская"

Премьера состоится 28 сентября. В главной роли Карина Андоленко.

В понедельник, 28 сентября, на телеканале "Россия 1" стартует показ остросюжетного детективного сериала "Спасская". Сюжет расскажет о жизни и рабочих буднях главной героини, следователя уголовного розыска города Сочи Анны Спасской.

Каждая серия – это отдельная детективная история с очень сложными поворотами. Главная героиня – блондинка с острым умом и сильным характером не боится показаться занудой, не робеет перед начальством, умеет расколоть преступника и приструнить подчиненных. Проницательность она унаследовала от бабушки Инессы Аркадьевны.

В ролях: Карина Андоленко, Илья Носков, Роман Маякин, Лариса Удовиченко.

Ранее мы писали, что фильм "Стрельцов" возглавил российский прокат за минувший уик-энд.

Видео: YouTube / Россия 1