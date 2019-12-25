Канал Piter.TV ведет прямую трансляцию с протестной акции на Пионерской площади

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В центре Петербурга началась несанкционированная протестная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сторонники политика и просто критики действующей власти собрались на Пионерской площади у стен ТЮЗа. По данным корреспондента Piter.TV, по состоянию на 12.00 в новом месте сбора участников несанкционированного шествия находилось уже не менее 500 человек. Ранее ожидалось, что участники протеста пройдут по Невскому проспекту от Дворцовой площади, однако движение по Невскому было полностью перекрыто силовиками.

По состоянию на 12.10 на Пионерской площади уже задержаны несколько человек. Люди приходят сюда с транспорантами, скандируют "Свободу", "Позор", "Отпускай" и другие лозунги. Ссылка на прямой эфир с Пионерской площади - здесь.