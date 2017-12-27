Украинский телеканал требует убрать из черных списков сериал "Сваты" и Федора Добронравова

Судьбу сериала "Сваты" на Украине решит суд.

В Киеве телеканал 1+1 подал в суд на министерство культуры и Государственное агентство Украины. СМИ требует признать незаконным решение о включении в черный список врагов Украины актера Федора Добронравова. Руководство 1+1 также добивается признания законным на территории страны телесериала "Сваты", где россиянин играет главную роль. Об этом говорится в официальном сообщении телеканала. По мнению юристов 1+1 оба решения являются противоправными и необоснованными.

Еще в ноябре 2017 года все свидетельства на право распространения сериала были аннулированы. Поводом для этого стало посещение актером Федором Добронравовым Крыма и включение артиста в "черный список" минкульта. Запрет "Сватов" вызвал возмущение многих медийных персон в России и Украине, а также студии "Квартал 95", создавшей проект.

Для справки - телесериал "Сваты" повествует о жизни российской и украинской семей. Главные роли в нем исполняют артисты из этих двух стран. В период с 2008 по 2013 годы "Квартал 95" снял 6 сезонов проекта, он пользовался успехом на территории всех стран бывшего СНГ.

Видео: официальный трейлер сериала "Сваты"