Камила Валиева победила на Skate Canada с мировыми рекордами

Россиянка установила два мировых рекорда: в произвольной программе и по общей сумме баллов в женском одиночном катании.

Российская фигуристка Камила Валиева победила в женском одиночном катании на втором этапе серии Гран-при – Skate Canada, который проходит в Ванкувере.

15-летняя россиянка получила 180,89 балла за произвольную программу. Суммарный балл Валиевой по произвольной и короткой программам составил 265,08. Эти два достижения являются мировыми рекордами.

Отметим, что предыдущие рекорды также принадлежали Валиевой: она установила их 10 октября на турнире серии Finlandia Trophy.

На Skate Canada вест пьедестал почета заняли российские спортсмены. Первое место завоевала Камила Валиева, второе – Елизавета Туктамышева (232,88), третье — Алена Косторная (214,54).

Следующий этап пройдет с 5 по 7 ноября в Турине.

Ранее российский боец Петр Ян завоевал пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

Видео: Youtube/Winter Olympic Games