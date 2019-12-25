Ещё 20 тыс. "умных" камер установили на петербургских улицах

За прошлый год камеры с ИИ помогли раскрыть около 2,7 тыс. преступлений, что на 38% больше, чем в 2022-ом.

Специалисты Городского мониторингового центра (ГМЦ) Северной столицы установили 20 тыс. умных камер, использующих искусственный интеллект (ИИ). К концу года их количество достигнет 90 тыс. Об этом сообщила пресс-служба ГМЦ.

Инновационная технология позволит осуществлять непрерывный мониторинг городских улиц, включая проверку чистоты и проходимости дорог в зимние месяцы, контроль за наличием наледи, отслеживание переполненных мусорных контейнеров, а также обнаружение граффити и неправильно припаркованных автомобилей.

Добавим, что за прошлый год "умные" камеры помогли раскрыть около 2,7 тыс. преступлений, что на 38% больше, чем в 2022-ом. Планируется, что вложения в искусственный интеллект в будущем приведут к сокращению операционных расходов петербургских компаний на 10–30%.

Ранее петербуржцам рассказали, где будут работать камеры на дорогах с 11 по 17 декабря.

Фото: Piter.TV