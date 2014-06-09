В Петербурге удалось раскрыть более 700 преступлений с помощью видеокамер

Благодаря использованию современных технологий удалось добиться снижения уровня преступности в публичных пространствах на 15,2%.

Депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Денис Четырбок заявил в своем Telegram-канале, что камеры видеонаблюдения помогли раскрыть свыше 700 правонарушений, совершенных в городе. Всего же Северная столица оснащена системой наблюдения, включающей более 88 тысяч видеокамер, из которых 11 тысяч были недавно установлены.

Благодаря использованию современных технологий удалось добиться снижения уровня преступности в публичных пространствах на 15,2%, подчеркнул парламентарий.

Помимо мероприятий по видеонаблюдению, власти Петербурга активно работают над укреплением пожарной безопасности. Для улучшения охраны жизни и имущества населения городские власти открыли новые пожарные части в трех районах — Выборгском, Калининском и Красносельском.

Денежные средства городского бюджета также направлены на укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной службы. Так, согласно сообщению депутата, расходы на поддержание работоспособности подразделений составят около 7 миллиардов рублей, из которых половина миллиарда будет направлена на оснащение двумя новыми спасательными станциями современной водной и автомобильной спецтехникой.

Ранее мы сообщили о том, что обновлено оборудование детской площадки на улице Турку.

Фото: Piter.TV