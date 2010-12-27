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На Муринской дороге каменщик разбился при падении в шахту
Сегодня, 8:57
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lesjasap
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На Муринской дороге каменщик разбился при падении в шахту

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В Красногвардейском районе строитель погиб от падения в шахту.

В Красногвардейском районе Петербурга днем 18 декабря произошел несчастный случай с работником стройки. Мужчина погиб в результате падения в большой высоты. 
 
Известно, что на строительной площадке многоквартирного дома работал каменщик. Он не удержался на высоте девятого этажа и упал в шахту дымоудаления. Сообщается, что 33-летний мигрант скончался из-за полученных травм. 
 
Инцидент произошел около дома номер 74 корпус 1 на Муринской дороге. В настоящее время тело гражданина Узбекистана направлено в морг. Делом занимаются сотрудники полиции.
Теги: каменщик , красногвардейский район , муринская дорога , падение , стройка , шахта
Категории: Новости СПб Происшествия

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