На Муринской дороге каменщик разбился при падении в шахту

В Красногвардейском районе строитель погиб от падения в шахту.

В Красногвардейском районе Петербурга днем 18 декабря произошел несчастный случай с работником стройки. Мужчина погиб в результате падения в большой высоты.

Известно, что на строительной площадке многоквартирного дома работал каменщик. Он не удержался на высоте девятого этажа и упал в шахту дымоудаления. Сообщается, что 33-летний мигрант скончался из-за полученных травм.

Инцидент произошел около дома номер 74 корпус 1 на Муринской дороге. В настоящее время тело гражданина Узбекистана направлено в морг. Делом занимаются сотрудники полиции.