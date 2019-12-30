У Муринской дороги "КамАЗ" застрял на газоне

Фура решила объехать припаркованные легковушки.

На Муринской дороге в ловушку размокшего от дождей газона попал "КамАЗ". Фото фуры, которая не может выбраться обратно на асфальт, выложили в соцсети петербуржцы 17 января.

По словам очевидцев, грузовик решил объехать припаркованные автомобили, но не ожидал, что полоса травы не даст ему провернуть трюк. Одни пользователи в комментариях предложили дать водителю лопату, чтобы тот исправил испорченный газон. Другие пожалели грузовик и заявили, что виноваты неудачно вставшие у дороги легковушки.

Судя по снимкам петербуржцев, фура смогла выехать на асфальт. Как ей это удалось – останется секретом.

Несколькими днями ранее мокрый газон в Девяткино "задержал" грузовик.

Фото: Евгений Гриценко, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"