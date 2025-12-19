  1. Главная
Каллас: дипканалы связи с Ираном сохранятся и после санкций
Сегодня, 17:14
В МИД ЕС сообщили о желании внести КСИР в перечень террористов.

На Западе ожидают, что дипломатические каналы связи с иранским руководством  будут открытыми и после введения в отношении КСИР санкционного давления. Соответствующее заявление местными СМИ сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас. Она выступила перед началом профильного заседания глав МИД ЕС.

Мы введем новые санкции против Ирана. И я также ожидаю, что мы включим КСИР (Корпус стражей исламской революции) в список террористических организаций.

Кая Каллас, глава МИД ЕС 

Напомним, что 26 января руководитель внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни сообщил мировой общественности о том, что чиновники из профильных министерств стран-членов Европейского союза  29 января обсудят вопрос о включении элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР)в перечень террористических организаций. А 27 числа иранское министерство по иностранным делам вызвал к себе посла Италии в Тегеране Паолу Амадеи для того, чтобы выразить решительный протест в связи с заявлениями Антонио Таяни. 

ЕС включит Россию в черный список стран, отмывающих деньги.

Фото: European Commission

