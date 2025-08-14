Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

В матче третьего круга россиянка обыграла Элину Свитолину.

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе. Призовой фонд соревнования превышает 4 млн долларов.

Соперницей 28-й ракетки мира в третьем круге турнира была украинская спортсменка Элина Свитолина. Россиянка одержала победу со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Напомним, в прошлом сезоне Анна Калинская стала победительницей турнира в Мадриде, где играл в паре с Сораной Кырстя из Румынии. В четвертьфинале турнира в Дохе россиянка сыграет с чешской спортсменкой Каролиной Муховой. Встреча состоится сегодня, 12 февраля.

