Калашников: независимость ДНР и ЛНР установят в границах, принятых на референдуме в 2014 году

Пока ДНР и ЛНР занимают меньшую территорию, нежели чем это было на референдуме.

Независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет установлена в границах, принятых на референдуме в 2014 году. Об этом во вторник сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников., пишут РИА Новости.

Он предположил, что в соглашении речь идет о государственности, которая была утверждена в 2014 году. Пока ДНР и ЛНР занимают меньшую территорию, нежели чем это было на референдуме. Однако, как отметил Калашников, их государственность распространяется и на ту территорию тоже. На данный момент эти участки находятся под контролем украинской армии.

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, стало известно, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин издал указ, в котором распорядился принять решение по данному вопросу. По его мнению, Киев "пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг".

Ранее мы сообщили, что Небензя назвал цель признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

Фото: duma.gov.ru