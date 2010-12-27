Каким будет курс рубля к Новому году, рассказали аналитики

Велика вероятность, что к концу года евро против российской валюты может уйти к отметке 72 рубля. Также против доллара к новогодним праздникам мы напротив можем увидеть небольшое укрепление в районе 55-56 рублей за доллар, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

В понедельник, 16 октября на Московской бирже курс доллара опустился ниже отметки в 57 рублей впервые с 8 сентября текущего года. Основным фактором, благодаря которому укрепился рубль, аналитики называют котировки нефти. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".



По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, укрепление рубля продлится недолго, так как нефть - единственный фактор, который толкает российскую валюту вверх, а потенциал нефти ограничен. Также она отметила, что текущие уровни по рублю самые привлекательные.



А замдиректора Аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева считает, что для рубля отсутствует и внешний и внутренний негатив.



В Минэкономразвития полагают, что существенного снижения курса рубля до конца 2017 года не произойдет. По словам главы МЭР Максима Орешкина, курс рубля близок к оценке основных фундаментальных факторов, и каких-то резких изменений здесь ждать не стоит. Прогноз аналитиков по курсу российской валюты на конец года разошелся.



Анна Кокорева прогнозирует, что к Новому году рубль просядет в пределах 3-4 рублей.



Алена Афанасьева же считает, что к концу года евро против российской валюты может уйти к отметке 72 рубля. Против доллара к новогодним праздникам будет наблюдаться небольшое укрепление в районе 55-56 рублей за доллар.

