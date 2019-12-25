Иммунолог рассказала, каких врачей надо посетить после режима изоляции

Врач дала рекомендации по посещению поликлиники после выхода из режима самоизоляции.

Врач-иммунолог Анна Шуляева рассказала журналистам "АиФ" о том, каких врачей следует посетить россиянам после выхода из режима самоизоляции. Эксперт заметила, что особой деятельности проявлять не стоит. Она не советует записываться сразу ко всем врачам подряд.

Фактически после снятия ограничений можно и нужно проходить только плановые диспансеризации, например по возрасту Анна Шуляева, иммунолог

Эксперт заметила, что следует посетить медиков, к которым пациент был раньше записан, но не попал на прием из-за боязни заразиться в период пандемии коронавируса. Проверить здоровье необходимо у специалистов, по профилям которых у человека диагностированы хронические заболевания. Не стоит отказываться от постановки плановых прививок, которые родителям следует согласовывать с педиатрами.

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