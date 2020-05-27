Аллерголог рассказала о признаках аллергии на кофе

Врач дала советы людям с аллергией на кофе.

Аллерголог-иммунолог Анна Шуляева рассказала в интервью "АиФ" о признаках аллергии на кофе. По словам врача, аллергия на данный напиток проявляется достаточно редко. Она может относиться как к самому кофе, так и кофеину. Чаще всего неприятная реакция организма связана с растущим кофе (например, зеленым) или зернами. Чаще всего аллергия обусловлена наличием кашля, зудом в горле, побледнением кожных покровов или сыпи на бедрах.

В случае рвоты или анафилаксии, следует говорить не об аллергии, а о непереносимости кофе. Такая реакция организма выражается гастроэзофагеальными проявлениями: болями в желудке, обострениями гастрита, язвы, колита.

Анна Шуляева рекомендует при слабых проявлениях аллергии сталкивать организм с небольшим количеством аллергена на постоянной основе. Это необходимо для того, чтобы выработать привычку к кофе. Однако проводить данный эксперимент следует под присмотром специалиста. В остальных случаях следует совсем отказаться от употребления кофе.

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Видео: Youtube/ доктор Евдокименко