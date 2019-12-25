От головной боли человеку помогут перец чили, кофе и коньяк.

Названы продукты, помогающие облегчить боль. Об этом рассказал журналистам "АиФ" врач-невролог клиники лечения боли ГКБ им. В. В. Виноградова Петр Соков. Специалист объяснили, что перец чили можно считать "лидером среди съедобных обезболивающих". Продукт действенен благодаря содержащемуся в нем веществу капсаицин.

Петр Соков добавил, что блюдо с большим содержанием перца чили отвлекает организм от боли. Это связано с тем, что рецепторы начинают посылать в мозг сигналы о чувстве жжения во рту. Мозг переключится с предыдущей проблемы.

К популярному "обезболивающему" эксперт также отнес кофе. Этот напиток поможет человеку от головных болей в случае низкого артериального давления. Однако при повышенном давлении его употребление приведет к ухудшению состояния.

Еще одним народным способом избавиться от боли является употребление коньяка. Врач напомнил, что данный вариант имеет кратковременный результат. Он достигается за счет расслабления сосудов. После алкоголя боль вернется и может даже усилиться, так как сосуды сузятся, что приведет к повышению в них кровяного давления.

Невролог рассказал о том, как избавиться от приступов мигрени.