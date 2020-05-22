Не во всех случаях следует сразу же принимать лекарства.

Невролог рассказал о том, как избавиться от приступов мигрени. Информацией специалист из клиники лечения боли ГКБ им. В. В. Виноградова Пётр Соков поделился с журналистами "АиФ". Врач пояснил, что в первую очередь человек должен понять, что именно в медицине считается мигренью. О таком диагнозе можно говорить, если головная боль продолжается на протяжении от 3 часов до трех суток, сопровождается тошнотой или повышенной чувствительностью к звукам и свету. При этом н протяжении жизни подобных ничем не спровоцированных приступов должно быть пять и более.

Чаще всего приступы боли провоцируют продукты. Например - красное вино, горький шоколад, кофе, орехи, а также сильные запахи, физический или эмоциональный стресс. Невролог рассказал, что не во всех случаях пациенту нужны лекарства. Если головная боль связана со стрессом, статическим положением или общим напряжением организма, то медики советуют просто расслабиться, принять удобную позу и исключить факторы стресса.

Только медики могут назначать пациентам от мигрени анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты. В отдельных случаях, связанных с хронической мигренью, врач может прописать лекарство на постоянной основе.

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