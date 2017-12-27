Какие пароли выбирают жители России

Придумать пароль - это только часть дела: его надо уметь правильно хранить.

Россияне стараются использовать сложные пароли, но пока не умеют хранить их правильно и безопасно. Об этом гласят результаты исследования, проведенного "Лабораторией Касперского", на которое ссылается "Российская газета".

Это исследование показало, что россияне стали более ответственно относиться к защите своих кабинетов онлайн-банкинга. 15% присоединились к числу тех, кто считает, что безопасный пароль необходим для защиты банковских данных. Теперь это 65% от всех пользователей.

К тому же внимательное отношение к паролям сказывается и на количестве взломанных аккаунтов: число российских пользователей, которые столкнулись со взломом, снизилось с 30 до 24 процентов.

Однако пользователи пока не умеют правильно хранить сложные пароли. Большинство (28%) хранят их в блокноте, почти 9% - записывают на лист бумаги, который хранят возле компьютера. Кроме того, почти 60% доверяют своей памяти, 11% - браузеру, 8% - файлу на компьютере. 6,5% опрошенных пользователей хранят пароли в смартфоне, а 5,7% используют специальный менеджер паролей.

Представитель "Лаборатория Касперского" отметил, что сейчас у людей большое количество аккаунтов. Если все ключи безопасные, то есть состоят из независимых между собой символов, то запомнить их нереально. Для такой цели и создавались специальные компьютерные программы, которые генерируют и сохраняют секретные коды. От пользователя нужен только один мастер-пароль, все остальное за него сделает программа.

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