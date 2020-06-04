Консультации в мессенджерах и работа 24/7: как администрация Выборга помогает бизнесу в кризис

Консультационная поддержка оказывалась 24/7.

Пандемия коронавируса и введенные в связи с ней меры самоизоляции нанесли тяжелый удар по российскому бизнесу и по предпринимателям Выборга в том числе. Ограничения в Ленинградской области, как и во всей стране, были введены с 27 марта.

Мы узнали, как действует администрация Выборгского района, чтобы помочь бизнесу адаптироваться к новым реалиям.

Первоочередная задача, которая была поставлена перед органами местного самоуправления и, в частности, структурного подразделения администрации как комитета поддержки предпринимательства – конечно оказание максимальной консультативной поддержки всем субъектам бизнеса. Такую, чтобы обеспечить навигацию в это непростое время. Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка.

Сотрудники комитета поддержки предпринимательства бесперебойно оказывали консультации не только по телефону и электронной почте, но и через группу в Whatsapp. По словам Нины Сивицкой, более 4 тысяч предпринимателей получили информационную поддержку.

На сегодняшний день по льготе, по объявленным федеральным мерам о возможностях предоставления отсрочки арендных платежей, по предоставлению льготы по арендной плате уже рассмотрены и приняты решения более 70 субъектов малого предпринимательства. Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка.

Чтобы получить меры поддержки, предприниматель должен написать соответствующее заявление. Затем комиссия в режиме онлайн рассматривает такие заявления и принимает решения.

