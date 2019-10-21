Как выглядит старинный рынок, найденный под землей в центре Петербурга

Подвалы Владимирского пассажа обнаружили во время строительных работ на набережной Фонтанки.

В центре Петербурга раскопали Ново-Александровский рынок, построенный в 1865-1868 годах. Подвалы Владимирского пассажа обнаружили во время строительных работ на набережной Фонтанки.

Рынок занимал весь квартал от Садовой улицы до набережной реки Фонтанки по Вознесенскому проспекту.

Здесь размещались около 800 лавок с одеждой, мебелью и тканями.

В 1932 году рынок снесли, а вместо него построили общежитие института.

Сейчас на месте работают сотрудники института истории материальной культуры РАН. Они делают раскопки, исследуют местность, собирают находки и изучают информацию о рынке. Археологи отметили, что объект является памятником городской и торговой культуры Петербурга.

Подвалы старинного рынка, скорее всего, будут снесены из-за сильных повреждений. На участке планируют возвести корпус Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

Фото и видео: citywalls.ru, Piter.TV