Стало известно, как работают МФЦ в майские выходные в Ленобласти

Бизнес-офисы МФЦ и удаленные рабочие места (УРМ) 30 апреля, 1-3 и 7-10 мая не работают.

Во всех региональных центрах "Мои документы" 1 и 9 мая с 9:00 до 18:00 будет открыто одно дежурное окно для подачи заявлений на оформление ежемесячной денежной выплаты на детей от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей. Помимо МФЦ выплату также можно оформить в электронном виде на сайте Госуслуг. Приема документов по другим услугам 1 и 9 мая не будет. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Филиалы и отделы МФЦ в предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая будут работать до 20:00. В остальные дни МФЦ работают по обычному графику.

Бизнес-офисы МФЦ и удаленные рабочие места (УРМ) 30 апреля, 1-3 и 7-10 мая не работают.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области