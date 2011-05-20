Стало известно, как работали дворники в дореволюционной России

Современный дворник воспринимается нами исключительно как рабочий, поддерживающий чистоту и порядок вокруг жилых домов, регулярно выполняя уборку территории и ухаживая за зелёными насаждениями. Однако в дореволюционной России профессия дворника имела совершенно иной характер и значимость, пишет "Петербургский дневник".

Первоначально термин "дворник" обозначал особого слугу, обязанного заботиться о сохранности усадьбы в отсутствие хозяев. Первоначально эту позицию занимали бывшие дворяне, испытывающие финансовые затруднения, так как положение дворецкого считалось достаточно почётным и престижным. Позднее же дворниками стали назначать крепких и физически выносливых крепостных крестьян, выполнявших широкий спектр хозяйственных работ.

Со временем, когда города стали интенсивно застраиваться многоквартирными домами, появился особый класс дворников, обслуживающих целые жилые массивы. Каждая такая должность подразумевала тесное знакомство с жителями и постоянное наблюдение за порядком. Более того, Николай I обратил внимание на потенциальных помощников дворников и сделал их частью правопорядка.

С развитием террористических настроений в эпоху правления Александра II дворники превратились в своеобразную низшую ступень правоохранительной системы. Они обязаны были докладывать властям о въезде-выезде жильцов, вести ночное дежурство и отслеживать подозрительную активность. Специальные свистки позволяли привлекать полицейских в случае чрезвычайной ситуации.

Их рабочая нагрузка продолжала оставаться многогранной: помимо стандартных уборочных работ, дворники осматривали чердаки и подвалы, защищали дом от бродяг и животных, решали бытовые вопросы с водопроводчиками и печниками. Они часто выступали посредниками между владельцами и жильцами, и за отдельную плату могли помогать переносить вещи или оказывать мелкие услуги.

Внешний вид дворника подчёркивал его социальную роль: униформой служили белая куртка, лакированная фуражка и металлическая бляху с указанием номера дома. Хороший дворник пользовался уважением среди соседей и мог получать денежные вознаграждения.

Эта позиция открывала социальные перспективы для бедных слоёв населения, особенно крестьян, стремящихся заработать в городе. Часто должности дворников переходили по наследству, от отца к сыну, и опытные профессионалы могли руководить командой из десятка коллег.

Исторически дворники существовали параллельно как государственные служащие и частные слуги. Примером частного слуги-дворника является персонаж Герасим из произведения Ивана Тургенева "Муму". Однако с упразднением крепостничества структура изменилась: освобожденные крестьяне переселились в города, и бывшие помещики порой уступали своим бывалым дворникам, живущим в лучших условиях.

После революции 1917 года дворники стали поддерживать новую власть, помогая советской милиции. Постепенно сфера их обязанностей сузилась, сведясь практически исключительно к санитарным работам. Хотя и в Советском Союзе профессия дворника сохранила привлекательность как социальный лифт для переезда в большие города, прежний высокий статус и значение утрачены навсегда.

Ранее петербуржцам рассказали, как ели ананасы при Екатерине II.

