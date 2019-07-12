Как проходят работы на Смоляном мысе: дневник благоустройства

Мы продолжаем следить за масштабной реконструкцией туристическо-рекреационной зоны в центре Выборга и рассказывать вам о ходе работ.

Канал Piter.TV еженедельно публикует видеоотчеты о продвижении работ по благоуйстроству Смоляного мыса. Сегодня, 12 июля, наша редакция провела очередную аэросъемку.

Работа по реализации проекта реконструкции Смоляного мыса идет полным ходом. На сегодняшний день продолжаются работы по берегоукреплению. На месте ежедневно работает техника и специалисты. На видео можно оценить земельные работы, работы по укреплению и формированию береговой линии, установке и прокладыванию инженерных сетей и коммуникаций.

Напомним, что на благоустройство Смоляного мыса выделен бюджет в 107 млн рублей. Из них - 50 млн рублей - средства федерального бюджета. Их команда администрации Выборгского района выиграла в результате конкурса от Минстроя РФ: заявка Выборга оказалась одной из лучших в стране. Еще 50 млн рублей выделил областной бюджет, муниципальная казна вложила в благоустройство 7 млн рублей.

Реализацию проекта комплексного благоустройства зоны отдыха планируется завершить к 22 ноября текущего года.

Фото, видео: Piter.TV