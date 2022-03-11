Как продают подержанные автомобили

Перекупщики, частники, официальные дилеры... Кто зарабатывает на автомобилях с пробегом?

В 2022-м году в России было продано 4 миллиона 860 тысяч автомобилей с пробегом – в 7 раз больше, чем новых. В этом году количество проданных б/у машин может превысить 5 миллионов. Рынок огромный! Давайте разберемся, кто и как на нем работает.

Продавцов на вторичном рынке можно условно разделить на три группы: частники, перекупщики и официальные дилеры разных автомобильных производителей.

Частники – самая неоднородная группа. Среди них попадаются и добросовестные владельцы, педантично следящие за техническим состоянием своего автомобиля, и те, кто не бережет технику, а перед продажей маскирует следы варварской эксплуатации, используя недорогие методы и средства. При обращении к частным продавцам необходимо уметь разбираться в автомобилях и быть неплохим психологом, задавая нужные вопросы и внимательно наблюдая, как отвечает продавец. Без профессионального автоэксперта выбор превратится в лотерею. Но где найти добросовестного подборщика? Среди таких "спецов" тоже аферисты есть.

Хороший эксперт не будет лишним при покупке подержанной машины и у следующей категории продавцов – так называемых перекупщиков. Часть из них работает по старинке, в одиночку. А некоторые подстроилась под требования времени и действуют масштабно: огороженные площадки с десятками автомобилей или даже приличные шоу-румы. Среди них встречаются бывшие торговцы с авторынков и уволенные сотрудники дилерских центров.

Некоторые "перекупы" маскируются под серьезные организации (а-ля мы тоже типа как "официалы": бейджики, белые рубашки, галстуки), не стесняются писать в рекламе "официальный дилер" с указанием десятка-другого известных автомобильных брендов. Конкуренция вынудила их принять правила игры вроде сотрудничества с банками и страховыми компаниями. Правда, зачатую "подход из 90-х" никуда не делся.

Главная опасность – качество продаваемых автомобилей и сомнительная гарантия.

К перекупщикам часто попадают машины, которые не приняли дилеры (из-под такси со скрученным пробегом, восстановленные после серьезных ДТП – вплоть до "тотала", залоговые и вообще со сложной историей). Заметим, на площадках появляются и хорошие предложения, которые опять же нужно уметь выбирать. Беда только в том, что в отличие от частников, перекупщики сами неплохие психологи и умеют профессионально "вешать лапшу на уши".

"Перекупы" не любят вписывать себя в ПТС (паспорт транспортного средства), но очень любят оформлять договор купли-продажи от имени бывшего собственника, расписавшись за него в документах. При этом расскажут, что машину попросила продать приболевшая сестра или брат, уехавший в командировку. А могут в качестве "прокладки-продавца" использовать какое-нибудь ООО "Рога и копыта", которое прекратит свое существование через месяц-другой. В результате претензии к качеству предъявить будет некому.

Конечно, встречаются перекупщики, которые всё оформляют по закону. Однако, исключения только подтверждают правило.

Самые безопасные места для покупки автомобилей с пробегом – автоцентры официальных дилеров. Приобретая у дилера новую машину, покупатель часто сдает свою старую в зачет (трейд-ин). По сути, трейд⁠-⁠ин – это обмен старой машины на новую с доплатой.

Дилерам, как официальным представителям серьезных международных компаний, не нужны проблемы с законом и потребителями, а потому принятые в зачет автомобили проходят полный комплекс технических и юридических проверок.

Конечно, к дилеру попадают тоже не идеальные подержанные автомобили, но он этого и не скрывает, о проблемах говорит открыто: "Машина в таком-то состоянии, ремонтировать нужно это, это и это". Гарантийные обязательства тоже несет дилер.

На примере Автохолдинга РРТ расскажем об особенностях продажи автомобилей с пробегом у официального дилера.

Летом Автохолдинг РРТ одним из первых в стране перешел на "цифровые рельсы". Была создана новая IT-архитектура всего предприятия. Дмитрий Догадин, управляющий директор по продажам автомобилей с пробегом и параллельному импорту Автохолдинга РРТ

Проект был разработан компанией KITE (как и РРТ входит в инвестиционную компанию X2).

То, что касается автомобилей с пробегом (трейд-ин, выкуп, приём на комиссию) – это лишь малая часть функционала новой компьютерной программы, которая применяется во всех городах присутствия компании: Санкт-Петербург, Мурманск, Вологда, Воронеж, Казань, Псков.

Система автоматически распознает необходимые документы: СТС, ПТС, VIN-данные, сверяет номера. Полностью исключен человеческий фактор. Гарантируется юридическая чистота: система проверяет машину по всем возможным базам. После запуска новой программы не было ни одного случая, чтобы автомобиль оказался с какими-то юридическими проблемами. Техническое состояние также проверяется по максимуму (оценивается по 200+ параметрам).

В программу интегрированы уникальные фотостудии с профессиональным осветительным оборудованием и хорошей оптикой . В автоматическом режиме автомобиль фотографируется по кругу, снимки выкладываются на сайт и на классифайды (сайты объявлений).

Изображение получается без бликов и затемнений, а высокое разрешение (уровень детализации) позволяет увеличить любой фрагмент картинки и рассмотреть кузов до мельчайших подробностей.

Подобного оборудования нет ни у кого из дилеров.

Теперь машину с пробегом можно выбрать и купить не только приехав в автосалон, но и дистанционно (через сайт www.rrt.ru). При этом неважно, в каком городе или поселке вы находитесь, хоть за тысячи километров от ближайшего дилерского центра: выбираете автомобиль, оплачиваете, оформляете доставку (компания его привезёт своим транспортом). Также дистанционно можно оценить вашу машину и сдать её в зачет.

Немаловажная деталь – во всех регионах компания работаем под единым юрлицом – ООО "РРТ". Разумеется, гарантийные обязательства за все проданные автомобили несет также дилер.

Автохолдинг РРТ – один из крупнейших российских автомобильных холдингов. Основан в 1992 году. Объединяет 10 дилерских центров ведущих автомобильных брендов в шести городах России. Входит в состав инвестиционной компании Х2 Олега Барабанова.

Фото: пресс-служба инвестиционной компании Х2