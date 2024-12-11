Петербуржцам рассказали, как получить компенсацию за травму

Можно требовать возмещения материального ущерба, включая затраты на лечение и потерю дохода, а также компенсцию морального вреда.

Снегопады сменяются дождями, и городские улицы покрываются льдом, образуя скользкую поверхность. Город Санкт-Петербург знает эту проблему: гололёд и сосульки ежегодно становятся причинами травм, результатом которых могут стать сломанные конечности и даже сотрясения мозга. Но есть возможность получить компенсацию за полученные травмы, пишет spb.aif.ru.

Президент адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов объясняет: каждый имеет право на получение денежной компенсации за полученные травмы. Главное условие — строго следовать установленным правилам. Если произошла серьёзная травма, скажем, сосулька упала на голову, вызовите "скорую" на место происшествия, чтобы врачи смогли зафиксировать причины и указать точный адрес, где всё случилось. Если случай менее серьёзный, например, упал лёд, то вызывайте врача на место. Важно делать фото с места происшествия, желательно попросить прохожих сделать снимки.

Все медицинские справки, фотографии с места происшествия и любые расходы на лекарства должны быть сохранены. Эти документы помогут, если вы решите потребовать компенсацию за нанесённый ущерб.

Можно требовать возмещения материального ущерба, включая затраты на лечение и потерю дохода, а также морального вреда. Правда, больших сумм ожидать не стоит. Большие выплаты чаще всего назначаются в случаях смерти потерпевшего, особенно если после этого остаются иждивенцы. Перелом руки оценивается значительно ниже. Например, в 2023 году пенсионер смог взыскать 60 тысяч рублей за травму плечевой кости.

Однако нередко люди обращаются в суд не ради денег, а ради справедливости. Они хотят, чтобы коммунальные службы исправляли ситуацию. Это правильная гражданская позиция.

Не стоит стесняться обращаться в суд. Иногда вопрос можно решить в досудебном порядке. Если это не получается, привлекайте адвоката и прокурора.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)