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Эксперт рассказал, как подготовиться к встрече с собакой из приюта
Сегодня, 15:54
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Эксперт рассказал, как подготовиться к встрече с собакой из приюта

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Специалисты рекомендуют обращаться к кинологам.

Эксперт рассказал, как помочь собаке из приюта адаптироваться в новом доме. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург"

Важно серьезно отнестись к знакомству с животным. В приюте потенциальному хозяину расскажут о характере собаки, ее здоровье, физических особенностях. Важно учесть материальные и моральные затраты, физическую нагрузку.

Когда собака приедет домой, нужно создать для нее комфортные условия. Животное будет испытывать стресс, и здесь важны спокойствие, настойчивость, ласка и поощрение. Не нужно баловать питомца, потому что потом будет сложно отучить от вредных привычек. 

Не стоит забывать о дрессировке. Как утверждают специалисты, научить собаку выполнять команды можно в любом возрасте. С воспитанием помогут кинологи.

Ранее мы писали, что суд Петербурга обязал выплатить женщине 70 тыс. рублей за потерянную кошку.

Фото: Pxhere

Теги: домашние животные, собака из приюта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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