Эксперт рассказал, как подготовиться к встрече с собакой из приюта

Специалисты рекомендуют обращаться к кинологам.

Эксперт рассказал, как помочь собаке из приюта адаптироваться в новом доме. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Важно серьезно отнестись к знакомству с животным. В приюте потенциальному хозяину расскажут о характере собаки, ее здоровье, физических особенностях. Важно учесть материальные и моральные затраты, физическую нагрузку.

Когда собака приедет домой, нужно создать для нее комфортные условия. Животное будет испытывать стресс, и здесь важны спокойствие, настойчивость, ласка и поощрение. Не нужно баловать питомца, потому что потом будет сложно отучить от вредных привычек.

Не стоит забывать о дрессировке. Как утверждают специалисты, научить собаку выполнять команды можно в любом возрасте. С воспитанием помогут кинологи.

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