Как оно происходит. Наблюдения историка Андрея Буровского о коронавирусе

Историк, философ Андрей Михайлович Буровский записал серию видео после своего выздоровления от коронавируса. Площадка для высказывания – персональный канал интернет-телевидения Piter.tv.

Здравствуйте! В эфире – Андрей Михайлович Буровский. Попав в больницу с ковидом, я записал там видео несколько роликов для создания атмосферы подлинности. С тех прошло уже две недели, я уже дома. За моей спиной на стенах висят семейные фотографии, картины художников Цзяна Шилуня, Юрия Гуговича Гинтнера. Здесь же виды Англии, написанные моей снохой, когда они с моим сыном жили в Британии. Сижу в гостиной, спокойно пью кофе и хотел бы немного повторить. Я сделаю несколько выступлений, лекциями их назвать невозможно.

Вообще, я верил, что не заболею, потому что верил в свою звезду и свое здоровье – есть на то причины. Многие болеют, но вокруг меня люди принимают меры, много вакцинированных. А те, кто не вакцинирован, те страшно подумать — ходят с тряпками на морде и берегутся – вот ведь гады! Подчиняются, понимаешь, Всемирной организации здравоохранения и страшным жидомасонам, которые пытаются нас истребить. Но об этом я поговорю отдельно.

Ковид приходит, как любая болезнь: вчера ее еще не было, сегодня мы её уже имеем. 31 мая никакого ковида у меня не было, а 1 июня начался скручивающий, страшный кашель, дышать невозможно. Оно — не оно? Очень страшно, если честно. Страшно понять, что это ковид. Какое-то время я сопротивляюсь этой мысли, что это оно и сдуру уезжаю из Красноярска в Сосновоборск к жене и падчерице. Слава Богу, не заразил жену, но заразил падчерицу. До сих пор простить не могу себе этой глупости. 3 дня сижу в надежде, что пронесёт. Начинается первое ухудшение. Ковид — подлая болезнь. То ты вроде выздоравливаешь — становится проще. А потом – бабах! – опять температура, кашель и еле дышишь. Иду на мазок 5 числа. Положительный. Еду на компьютерную томографию легких. Поражение, хоть и маленькое, но есть: 12-16%. Начал принимать лекарства позже, чем нужно — не могу простить себе этого до сих пор. Начинается новое ухудшение на 8 день болезни — классика. Приходится отправиться в больницу. После капельниц становится лучше, вроде как. После капельниц руки все порванные были. Катетер мне поставили только на четвертый день. Почему? Сосновоборская медицина — это отдельная тема. 12 июня начинается очередное ухудшение. Появляется холодный пот. Слабость такая, что я боюсь лечь — могу и не встать. Сижу и не знаю, поживу ещё или нет. Челюсть от слабости отвисает.

Знаете, это, скорее всего, снобизм, но я всегда чувствовал себя принадлежащим к учёной знати. А если так, решил, что лучше умру стоя. Пытаюсь встать. Приподнимаюсь сантиметров на 15. А меня отбрасывает обратно из-за слабости. Когда в очередной раз отпустило, зашел врач реаниматолог и говорит: "Я договорился, вас перевезут в больницу скорой медицинской помощи". Говорю: "Зачем? Я и там помру, и там. Вы, конечно, человек гуманный: и по натуре, и по профессии. Но мы оба понимаем, что я на грани". Отвечает: "Всё будет хорошо". Меня наряжают в халатик и везут на скорой помощи в Красноярск, за 40 километров. А я не могу встать с каталки. Меня поддерживают под локоточек, ставят промежуточную скамейку, чтобы я мог встать. Но мне же не 99, а 66. Чувствую себя последним идиотом. Со мной рядом везут женщину, она весит килограмм 50, буквально мешок с костями. Она лежит, падает, когда пытается сесть. Я пытаюсь ее поддержать под локоть, но не могу. Начинаю над собой смеяться. Доктор меня отводит и сам ее поднял, довольно просто.

Меня отвезли в вип-палату. Лежал я в идеальных условиях. Вдруг вижу: медсестры двигаются с 1,5 раза быстрее, чем раньше. Потом понял, что это признак: появляется мой лечащий доктор, Вероника Олеговна. Совсем молодая, энергичная женщина. Я прошу: уберите кашель, если можно. Я уже не могу. Отвечает: "Это самое трудное и мучительное. Я попробую". Начинает подбирать антибиотики и гормоны. Мне лучше. Поменяли лекарства, и кашель начинает проходить, впервые за 12 дней. Когда 15 числа началось 4-е ухудшение, кашель прошёл сразу. И я понимаю, что всё это мучительно, но не смертельно.

Ты не знаешь, как получится дальше жить. В Сосновоборске один из моих сопалатников прилёг, стал тихо себя вести. Когда ему пришли ставить капельницу, начались крики: "Маша! Таня!". Его на каталку и в реанимацию. Насколько знаю, он не вернулся оттуда. А когда моя жена возила падчерицу в краевую больницу на правом берегу Енисея, она отстала от группы. И попала в вереницу каталок с черными мешками. С бирочками на пальцах.

Когда меня возили на КТ (а я уединенно лежал), спросил у медбратьев, много ли людей увозят. Они помялись и говорят: сегодня два мешка увезли. Смертность довольно высокая.

В Петербург и Москву когда звоню, мне говорят: те и те умерли. Сограждане, ковид — это не выдумка мировой закулисы. Это нужно четко осознать. Проклятая, тяжелая болезнь реально ходит среди нас. Хорошо, если у вас была легкая форма — это здорово. Но никто не знает, когда форма будет тяжелая, а когда легкая.

Мной занимались вдохновенные врачи. Пациент всегда чувствует, когда ему реально хотят помочь, а когда занимаются формально. Пациент зависим. Еще в Сосновоборске врач посмотрел мою карточку: "У, сколько ученых степеней!". Но не помогает это. Ты зависим, ты не главный.

Ребенок понимает, как к нему относятся мама и папа. Женщина понимает, как к ней относится муж — и ее не обманешь. Так же и здесь. Вдохновенные врачи делают все, что полагается. Но они не знают, будет ли новое ухудшение.

Сограждане, ковид идет по стране. Постарайтесь уцелеть. Это бывает внезапно. Не слушайте идиотов, которые говорят, что не нужно делать вакцинирование, носить маски и держать социальный контакт. Это не сказки, не пугалки и не страшные истории про привидения. Пандемия реальна.