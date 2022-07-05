Петербуржцы одной картой могут оплатить проезд до 5 пассажиров автобуса

Комитет по транспорту представил для наглядности видеоинструкцию.

В автобусах без кондуктора петербуржцы смогут оплатить одной картой проезд до 5 пассажиров. Для этого после первой оплаты необходимо перейти в меню при помощи кнопки на валидаторе. После выбора нужной строки долгим нажатием кнопки функция активируется . Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Также с помощью валидатора можно оплатить провоз багажа и узнать остаток баланса на проездном. Также при помощи валидатора в центральной части салона автобуса можно оплатить за проезд разовым билетом с QR-кодом. Его нужно поднести к валидатору снизу на расстоянии не менее 10 сантиметров.

В случае неисправности валидатора необходимо позвонить по телефону 576-55-55 или заполнить форму обратной связи на сайте СПб ГКУ "Организатор перевозок". Необходимо указать номер маршрута и бортовой номер транспортного средства.

Ранее остановки общественного транспорта в Петербурге обозначили желтой разметкой.

Фото: Piter.tv

Видео: Telegram / Начальник транспортного цеха