Как на вакцину "КовиВак" образовалась очередь, если предварительной записи нет

Медучреждения ввели запись после того как оказалось, что желающих привиться вакциной много.

Накануне стало известно о том, что в Петербурге приостановлена запись на вакцину от коронавируса "КовиВак". Как выяснилось, в городе остались еще 5 тыс. доз, но на нее уже есть очередь. Piter.TV выяснил, как она смогла образоваться, если предварительной записи на конкретный препарат нет.

В пресс-службе комитета по здравоохранению нам ответили, что, когда вакцина стала заканчиваться, многие медучреждения все-таки ввели на нее предварительную запись. Это было сделано для того, чтобы люди зря не приходили в пункт вакцинации. Такое могло бы произойти в том случае, если горожане хотели сделать прививку определенной вакциной - "КовиВак".

Напомним, что препарат пациент выбирает уже на месте. Сейчас в доступе есть "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Партия "КовиВака" центра им. Чумакова была небольшой - 17 тыс. доз. Городские власти ждут новой поставки, они на это повлиять не могут. Ранее Piter.TV рассказал, в чем преимущество каждой вакцины.

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга