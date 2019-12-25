В Петербурге суд опубликовал материалы дела о высылке Бродского

Трудовая книжка характеризовала поэта как "попрыгунчика" и несистемного гражданина.

Объединенная пресс-служба городских судов Петербурга впервые за 55 лет опубликовала оригиналы судебных решений трех инстанций по делу в отношении лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского. Его судили за тунеядство, Народный суд Дзержинского района Ленинграда 13 марта 1964 года приговорил поэта к высылке на 5 лет в Архангельскую область. Ровно 55 лет назад, 4 сентября, Верховный суд отменил архангельскую ссылку Иосифа Бродского.

Трудовая книжка характеризовала поэта как "попрыгунчика" и несистемного гражданина. С 1956-го по 1964 год стаж работы Бродского на предприятиях Ленинграда насчитывал 2 года 8 месяцев. За это время поэт поменял 13 мест работы. Судили его по Указу президиума Верховного совета РСФСР от 4 мая 1961 года "Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни". Народные обвинители утверждали, что Бродский не хочет трудиться на благо страны и ведет паразитический образ жизни.

В свое оправдание Иосиф Бродский говорил, что он пишет и переводит стихи, работает с Гослитиздатом. На что ему ответили: "А кто признал, что вы поэт?".

Бродский писал ущербные, упаднические стихи, которые с помощью своих друзей распространял среди молодежи Москвы и Ленинграда. из постановления

До суда о тунеядстве Бродский находился в СИЗО "Кресты", где у него случился первый сердечный приступ. После суда поэт был сослан в деревню Норинская Архангельской области, где он работал в совхозе "Даниловский".Коллеги поэта писали письма с требованием вернуть писателя в ЦК КПСС, Генпрокуратуру, КГБ, Верховный суд. Генпрокуратура дотянула дело до Верховного суда. Компромиссный вариант по делу нашли в сентябре 1965 года, Бродскому снизили срок высылки до 1 года и 5 месяцев, освободив по отбытому сроку.

Ранее петербургский поэт обнаружил неизвестное стихотворение Бродского спустя 30 лет.

Фото: ВК/ Бродский