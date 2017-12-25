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Повышение МРОТ с 1 мая 2018 года: как отразится на зарплатах и пенсиях россиян?
Сегодня, 17:18
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Alena_Zinovieva
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Повышение МРОТ с 1 мая 2018 года: как отразится на зарплатах и пенсиях россиян?

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Piter.TV рассказывает, как изменится МРОТ с 1 мая 2018 года.

Правительство Российской Федерации с 1 мая 2018 года решило поднять минимальный размер месячной оплаты труда до уровня прожиточного минимума. В связи с этим Piter.TV публикует материал, в котором рассказывает, как отразится повышение МРОТ на заработной плате работников из разных сфер услуг, а также на пенсии пожилых россиян.

Как повышение МРОТ отразится на зарплате россиян?

Отметим, что повышение МРОТ в незначительной степени отразиться на зарплате россиян. Сегодня размер МРОТ в РФ составляет 9489 рублей, а это 85 % от величины прожиточного минимума. С 1 мая 2018 года МРОТ поднимут на 1674 рублей, следовательно, минимальный размер месячной оплаты труда будет составлять 11163 рубля.

У нас позитивная динамика российской экономики сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем.

Владимир Путин

Однако работодатели при расчете зарплаты и других выплат должны учитывать, что кроме федерального МРОТ есть еще и региональный.

Как отразиться повышение МРОТ с 1 мая 2018 года на пенсии пожилых россиян?

Нет нормы, которая бы обязывала увеличивать пенсии в связи с повышением минимальной зарплаты, и наоборот. Поэтому повышение МРОТ никак не отразиться на сумме, которую ежемесячно получают пенсионеры. Стоит отметить, что пенсии рассчитываются индивидуально, и дополнительные социальные надбавки определяются в каждом регионе отдельно.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей Новости России

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