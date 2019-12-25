Как безопасно купить квартиру на вторичном рынке

Выгоднее всего смотреть квартиры на вторичке, так как по цене они дешевле новостроек, да и выбор здесь больше.

Для большинства из нас квартира относится к категории дорогостоящих покупок и копить на нее приходится не один год. Когда почти вся сумма у вас на руках, можно приступать к просмотру объявлений и непосредственному выбору жилья. Выгоднее всего смотреть квартиры на вторичке, так как по цене они дешевле новостроек, да и выбор здесь больше. Но при покупке квартиры с рук может возникнуть очень много подводных камней, так что рекомендуем заранее проконсультироваться по этому поводу с юристами. Если вы хотите безопасно купить квартиру в крупном мегаполисе, таком как Москва — мы подготовили пару советов, которые должны вам с этим помочь.

Продавец должен являться собственником квартиры

Если жилье вам показывает друг брата жены владельца (образно говоря), то это серьезный повод задуматься. Чтобы убедиться в том, что перед вами владелец жилья, нужна выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), ее продавец предоставляет покупателю. Если перед вами представитель и владелец по какой-то причине не может сам показать квартиру, тогда на руках у него должна быть официально заверенная нотариусом доверенность.

Обратите внимание на графу "семейное положение"

Если владелец квартиры состоит в браке, обязательно запрашивайте согласие супруга или супруги на сделку (оно тоже должно быть заверено нотариально). Если вам отказываются предоставлять эти документы, то даже смотреть квартиру не стоит. Также стоит убедиться в дееспособности продавца и его адекватном психическом состоянии. Не стесняйтесь запрашивать справку из наркологического и психоневрологического диспансера (ПНД). Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от различных мошеннических схем с продажей на почве невменяемости.

Возьмите с собой юриста, специализирующегося на продаже/покупке недвижимости

Есть много деталей, на которые вы можете не обратить внимание. Например, узаконена ли перепланировка, погашены ли все коммунальные задолженности за жилье и так далее. Также любой юрист вам скажет, что не стоит занижать реальную цену квартиры в договоре, потому что юридическая сила есть только у зарегистрированного договора. Если говорить простым языком: в случае возникновения спорной ситуации вы как покупатель рискуете остаться не только без квартиры, но и без части денег, которые были переданы продавцу в обход договора. Если владелец жилья не хочет платить большой налог на продажу — это его проблемы, но никак не ваши.

Фото: Piter.tv