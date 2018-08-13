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Съемочная группа "Ревизорро" нагрянула в кафе "Бродячая собака"
Сегодня, 20:00
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nadezhda_sib

Съемочная группа "Ревизорро" нагрянула в кафе "Бродячая собака"

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Сообщается, что телевизионщики устроили там погром.

Съемочная группа программы "Ревизорро" наведалась в легендарное петербургское кафе "Бродячая собака". Телевизионщики сорвали репетицию Светланы Крючковой, которая проходила там. Об этом артистка сообщила "78.ru".

По информации издания, сначала в заведение пришел человек, который не стал оплачивать счет, а затем в кафе появились люди с камерами и несколько "амбалов". Неизвестные в одежде с логотипом "Ревизорро" остались, несмотря на репетицию Крючковой. Она готовилась к концерту, посвященному Булату Окуджаве. 

Разбирательства между предполагаемыми сотрудниками телеканала и администрацией "Бродячей собаки" закончились травмами. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Дмитрий Шепелев уйдет с Первого канала

Фото: Olia Max / Википедия 

Теги: бродячая собака, ревизорро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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