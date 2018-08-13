Съемочная группа "Ревизорро" нагрянула в кафе "Бродячая собака"

Сообщается, что телевизионщики устроили там погром.

Съемочная группа программы "Ревизорро" наведалась в легендарное петербургское кафе "Бродячая собака". Телевизионщики сорвали репетицию Светланы Крючковой, которая проходила там. Об этом артистка сообщила "78.ru".

По информации издания, сначала в заведение пришел человек, который не стал оплачивать счет, а затем в кафе появились люди с камерами и несколько "амбалов". Неизвестные в одежде с логотипом "Ревизорро" остались, несмотря на репетицию Крючковой. Она готовилась к концерту, посвященному Булату Окуджаве.

Разбирательства между предполагаемыми сотрудниками телеканала и администрацией "Бродячей собаки" закончились травмами.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Дмитрий Шепелев уйдет с Первого канала.

Фото: Olia Max / Википедия