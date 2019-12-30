В сеть попали кадры с дракой из программы "Ревизорро" в Костроме

Одна из сотрудниц ресторана упала на пол, чтобы остановить ведущую.

В интернет попали кадры из программы "Ревизорро" в Костроме. Судя по ним, съемочная группа буквально ворвалась в бар "Крысиная нора". Сотрудники заведения всеми силами пытались не пустить на кухню проверяющих. Одна из девушек даже упала на пол, чтобы остановить ведущую Ксению Милас, однако та устояла на ногах.

Когда команде "Ревизорро" все-таки удалось прорваться на кухню, все повара разбежались, осталась только одна смелая сотрудница зала. В ходе проверки ведущая нашла множество нарушений: грязные столы и пол, просрочка, отсутствие маркировки. Однако больше всего Милас удивили сосиски для хот-догов, срок годности которых вышел три года назад.

Пообщаться с владельцем заведения ведущей так и не удалось. Вместо него к ней на встречу пришли сотрудники полиции и охраны. Они попросили предъявить пресс-карту и убедились, что съемочная группа одета согласно нормам.

Отметим, что программа "Ревизорро" с заведениями из Костромы выйдет в эфир 26 января в 14 часов. Возрастное ограничение: 16+.

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Фото: скриншот видео ВКонтакте / Андрей Голицын