Кадры спасения тонущего медвежонка в Карелии опубликовали в интернете

В интернете появилось видео спасательной операции тонущего в водах бескрайних озер Карелии тонущего медвежонка. Когда произошел данный инцидент доподлинно неизвестно.
В социальных сетях сообщают, что два медвежонка плыли с мамой, но у одного из них не хватило сил, и он начал тонуть. На помощь утопающему пришли рыбаки на моторной лодке. Мужчины подплыли к медвежонку и дали ему зацепиться за плавсредство. Малыш хватался всеми лапками и зубами, но сил забраться в лодку у него уже не осталось.
Рыбаки изловчились и помогли рыболовным сачком подняться на борт несчастному зверю. Затем мужчины доставили медвежонка на берег и выпустили на волю.
Видео: YouTube/Екатерина Николаева