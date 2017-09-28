Кадры спасения тонущего медвежонка в Карелии опубликовали в интернете

Медвежонок переплывал с мамой озеро, но ему не хватило сил и он начал тонуть. На помощь косолапому малышу пришли рыбаки.

В интернете появилось видео спасательной операции тонущего в водах бескрайних озер Карелии тонущего медвежонка. Когда произошел данный инцидент доподлинно неизвестно.

В социальных сетях сообщают, что два медвежонка плыли с мамой, но у одного из них не хватило сил, и он начал тонуть. На помощь утопающему пришли рыбаки на моторной лодке. Мужчины подплыли к медвежонку и дали ему зацепиться за плавсредство. Малыш хватался всеми лапками и зубами, но сил забраться в лодку у него уже не осталось.

Рыбаки изловчились и помогли рыболовным сачком подняться на борт несчастному зверю. Затем мужчины доставили медвежонка на берег и выпустили на волю.

Видео: YouTube/Екатерина Николаева