Кадки с цветами украсят Петербург к майским праздникам

Так, планируется разместить горшки с растениями у Аничкова дворца, на Малой Садовой, у Московского вокзала и около Арки Главного Штаба.

Информацию о намерениях по преображению облика Петербурга представили в Комитете по Благоустройству. Подробности привит "Петербургский дневник".

Так, планируется разместить горшки с растениями у Аничкова дворца, на Малой Садовой, у Московского вокзала и около Арки Главного Штаба. Пока остаётся неопределённым, какие именно растения будут посажены в этих горшках, информация о породе находится на стадии уточнения.

Напомним, что впервые горшки с деревьями были установлены в центре города ещё летом 2022 года, когда липы украшали горожан и гостей. Осенью они были перемещены вдоль Лебяжьей канавки и Каменноостровского проспекта. В прошлом году исторический центр Петербурга снова был украшен деревьями. В общей сложности в 2023 году в центре города было размещено 68 деревьев.

Фото: Правительство Петербурга